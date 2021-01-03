كوتينيو يغيب عن برشلونة 3 أشهر

المصدر: (برشلونة - أ ف ب)

أعلن نادي برشلونة، غياب لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو، عن الملاعب 3 أشهر على الأقل، بعد خضوعه أمس لعملية جراحية ناجحة في ركبته اليسرى.

وكان كوتينيو تعرض للإصابة في غضروف ركبته اليسرى، في الوقت بدل الضائع من المباراة، ضد إيبار (1-1)، الثلاثاء الماضي، عندما دخل بديلاً.

وبات كوتينيو ثالث لاعب تبعده الإصابة عن برشلونة فترة طويلة بعد أنسو فاتي، والمدافع بيكيه، اللذين تعرضا بدورهما لإصابة في الركبة.

وخاض كوتينيو 14 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، مسجلاً ثلاثة أهداف.

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