الثلوج تهدد إقامة مباراة أتلتيكو مدريد مع ألافيس في الدوري الإسباني

المصدر: البيان الإلكتروني

تواجه مباراة أتلتيكو مدريد، متصدر الدوري الإسباني، مع مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس، المقرر أن تقام غداً الأحد خطر التأجيل، فى ظل تساقط الثلوج الكثيف على الملعب الذى سيستضيف المباراة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الثلوج غطت اليوم، السبت، أرضية ملعب "مينديزوروزا"، الذى سيستضيف مواجهة ألافيس مع ضيفه أتلتيكو مدريد، ولكن قام النادى بإزالة الثلوج التى غطت الملعب.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع حدوث عواصف جديدة غدا الأحد، وهو ما يهدد إقامة مباراة فريق المدينة مع الروخى بلانكوس.

ويتصدر أتلتيكو مدريد، قمة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن جاره ريال مدريد، الوصيف، برصيد 33 نقطة، مع خوض الروخى بلانكوس مباراتين أقل، بينما يحتل ديبورتيفو ألافيس، المرتبة الثالثة عشر، برصيد 18 نقطة.

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