رسمياً.. بوتشيتينو مدرباً لباريس سان جيرمان

المصدر: وكالات

كشف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن اسم مدرب الفريق الجديد، بعد إقالة مدربه الألماني توماس توخيل في وقت سابق قبل انطلاق العام الجديد.

وكان باريس سان جيرمان قد أقال المدرب الألماني توماس توخيل، بالرغم من الأداء الجيد الذي يقدمه النادي محلياً ولكن النادي رأى أنه لا يلبي طموح النادي الأوروربي.

وأعلن النادي أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لفريق توتنهام، سيكون مدرباً لنادي العاصمة الفرنسية في الفترة المقبلة خلفًا للمقال توماس توخيل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز