الكوري سون يدخل نادى المائة مع توتنهام

المصدر: البيان الإلكتروني

وصل النجم الكوري الجنوبي هيونج مين سون للهدف رقم 100 مع فريقه توتنهام، بعدما سجل هدف توتنهام هوتسبير ضد ليدز يونايتد ويتقدم خلالها السبيرز بثلاثية فى المباراة المقامة حاليا على ملعب "توتنهام" بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وفقاً لصحيفة "اليوم السابع".

توتنهام ضد ليدز

وأضاف هيونج مين سون الهدف الثاني فى الدقيقة 43، ووفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات، أحرز سون هدفه رقم 100 فى جميع المسابقات مع توتنهام.

وجاء تشكيل توتنهام كالتالي : حرسة المرمى: هوجو لوريس/ الدفاع:دوهيرتي، ألدرفيريلد، دير، دافيز/ الوسط: هوجبيرج، وينكس، ندومبيلي/ الهجوم: بيرجوين، هيونج مين سون، هاري كين.

ترتيب الدورى الإنجليزى

ودخل توتنهام هوتسبير مباراة اليوم محتلا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة، فى حين يتواجد ليدز يونايتد بالمركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة.

ويأمل "السبيرز" بقيادة مدربه الفني البرتغالي جوزيه مورينيو لتحقيق الانتصار في لقاء اليوم، واستعادة نغمة الفوز في البريميرليج الغائبة في آخر 4 مباريات، بعد تأجيل لقاء فولهام في الجولة الماضية، بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الأخير، وذلك من أجل العودة للمنافسة على لقب المسابقة هذا الموسم.

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد الوصيف الذي فاز بالأمس على أستون فيلا 2-1 .

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