صراع بين ريال مدريد وليفربول على مدافع برتغالي

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحفية برتغالية، عن صراع بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الانجليزي على الظهير البرتغالي نونو مينديز لاعب فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن الريدز قد قدموا عرضًا بالفعل بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم اللاعب.

لكن صحيفة "آس" الإسبانية، ذكرت اليوم أن ليفربول سيواجه الآن منافسة على مينديز من ريال مدريد، حيث إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يرى اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بديلاً طويل الأمد للظهير المخضرم مارسيلو.

ويشغل مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد خلال الوقت الحالي الثنائي مارسيلو وفيرلاند ميندي، بينما يشغل المركز نفسه في ليفربول الثنائي آندي روبرتسون وتسيميكاس.

في سياق آخر، يتجه فريق ريال مدريد الإسباني لإطلاق سراح قائده سيرجيو راموس، رغما عنه، بسبب عدم تمكنه من تحقيق المطالب المادية للنجم الإسباني، إضافة إلى أنه يدرس تخفيض أجور اللاعبين للمرة الثالثة بسبب أزمة كورونا، لذا سيكون قرار النادى الملكى الأقرب هو بيع اللاعب فى الميركاتو الشتوى والاستفادة من العائد المادى فى الصفقة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن سيرجيو راموس متمسك بتجديد عقده من خلال وضع تعديلات مالية جديدة، خاصة أنه سيكون العقد الأخير فى مشواره مع اقترابه من إنهاء مسيرته بالملاعب، ولكن رغبات الإسبانى اصطدمت بأزمة ريال مدريد الاقتصادية، التى يعيشها إثر انتشار فيروس كورونا، إضافة إلى تجديد ملعب سانتياجو برنابيو التاريخي، وهى الخطوة التى أبعدته عن سباق الانتقالات الصيفي.

من جهته أعلن المدافع الإسباني شروط البقاء وتجديد عقده مع ريال مدريد، ووضع إدارة الفريق الملكي بين الاختيار لفقدان خدماته أو الإبقاء عليه وتنفيذ مطالبه من أجل إغلاق أبواب الرحيل أمامه، فى ظل دخوله دائرة اهتمام العديد من الأندية، وعلى رأسها باريس سان جيرمان بطل الدورى الفرنسي، الذى أبدى رغبة فى الفوز بالإسباني، باعتباره ضمن قائمة تضم أقوى المدافعين فى العالم على مدار السنوات المنقضية.

وبدأ راموس رحلة المفاوضات الحرة، بعدما أصبح له مطلق الحرية فى الاستماع لمفاوضات أى من الأندية التى ترغب فى ضمه، وفقا للوائح التى تسمح للاعب بالدخول فى مفاوضات بآخر 6 أشهر فى عقده مع ناديه، الأمر الذى يستغله نادى باريس سان جيرمان، الذى يرغب فى الفوز باللاعب واستغلال أزمته مع الملكي، من أجل ضمه وتنفيذ كافة مطالبه المادية، بحثا عن تدعيم الفريق لاستكمال الزحف نحو لقب دورى أبطال أوروبا.

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