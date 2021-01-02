برشلونة يعلن غياب كوتينيو عن الملاعب 3 أشهر

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم غياب لاعب وسطه الدولي البرازيلي فيليبي كوتينيو "ثلاثة أشهر على الأقل" عن الملاعب بعد خضوعه السبت لعملية جراحية "ناجحة" في ركبته اليسرى.

وكان كوتينيو (28 عاما) تعرض للإصابة في غضروف ركبته اليسرى في الوقت بدل الضائع من المباراة ضد إيبار (1-1) الثلاثاء عندما دخل بديلا.

وبات كوتينيو ثالث لاعب تبعده الاصابة عن برشلونة فترة طويلة بسبب الاصابة بعد أنسو فاتي والمدافع جيرار بيكيه اللذين تعرضا بدورهما الى اصابة في الركبة.

وخاض كوتينيو 14 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، مسجلا ثلاثة أهداف مع تمريرتين حاسمتين.

ويعاني برشلونة الأمرين هذا الموسم ويتخلف في الدوري بفارق عشر نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر الذي لعب مباراة اقل.

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