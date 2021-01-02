ميسي باقٍ في برشلونة ويرفض الرحيل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر البقاء مع برشلونة حتى الصيف المقبل حيث ينتهي عقده، وعدم التفاوض مع ناد آخر في يناير الجاري، رغم أنه يحق له ذلك، وبحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليونيل ميسي استقر على البقاء بين صفوف برشلونة، وعدم الرحيل بعد انتهاء عقده، أو الاستماع لمفاوضات أى من الأندية التي ترغب في الظفر بخدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليونيل ميسي ينتظر مصير الانتخابات التي تجري في الوقت الحالي، لاختيار رئيس برشلونة الإسباني الجديد، من أجل إخبار إدارة النادي بموقفه من الرحيل ورغبته في البقاء.

ويرغب ميسي في رؤية مستقبل لنادٍ مع رئيس برشلونة الجديد وطموحات النادي ومشروعه، وبعد ذلك يقرر الاستمرار مع النادي من عدمه.

بقاء ميسي في برشلونة سيكون بمثابة ضربة موجعة للعملاقين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، لترقبهما مصيره مع برشلونة، من أجل التوقيع معه والتي يخططان لها على مدار الفترة الماضية.

كان مانشستر سيتي الأقرب لضم البرغوث الأرجنتيني، حيث كان النادي الإنجليزي يرى أن تجديد عقد بيب جوارديولا مع الفريق كافى لإقناع ميسى بالانتقال إلى ملعب "الاتحاد".

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