حكيمي.. واثق الخطى

المصدر: (إعداد - زياد فؤاد)

بعدما انتقل النجم المغربي إلى إنتر ميلان الإيطالي بداية العام الحالي واصل أشرف حكيمي أرقامه التي حققها مع دورتموند الذي لعب له في الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني. وأصبح حكيمي هدافاً لإنتر ميلان الإيطالي الذي بدأ تنفيذ مشروع إعادة بناء فريقه لاستعادة أمجاد الماضي.



وكان حكيمي قد حقق رقماً قياسياً في البوندسليغا، حيث أكدت البيانات والإحصائيات أنه أصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليغا) منذ بدء جمع وتحليل البيانات في موسم 2011 / 2012 بعدما بلغت سرعته 20ر36 كيلومتراً / ساعة خلال مباراة فريقه أمام لايبزغ والتي انتهت بالتعادل في أواخر عام 2019 ثم حسن اللاعب هذا الرقم القياسي خلال مباراة الفريق أمام يونيون برلين في فبراير الماضي، حيث رفع سرعته إلى 49ر36 كيلومتراً / ساعة.

وفي نهاية الموسم الماضي، أشارت الإحصائيات إلى أن اللاعب خاض 33 مباراة من 34 مباراة لفريقه في البوندسليغا وكان أساسياً في 29 منها علماً بأن المباراة الوحيدة التي غاب عنها كانت بسبب الإيقاف نتيجة الإنذارات.

وسجل حكيمي خمسة أهداف وصنع عشرة أهداف لزملائه في الموسم الماضي للبوندسليغا كما سجل أربعة أهداف في ثماني مباريات خاضها مع الفريق في دوري أبطال أوروبا، قبل انتقاله إلى إلى إنتر بعقد يمتد لخمس سنوات مقابل 40 مليون يورو للريال.

وواصل حكيمي تألقه من خلال فريق إنتر، حيث خاض جميع المباريات الـ14 التي خاضها الفريق في الدوري الإيطالي بالموسم الحالي حتى الآن وكان أساسياً في ثماني مباريات منها.

وخلال هذه المباريات، سجل حكيمي أربعة أهداف وصنع مثلها لزملائه كما صنع لهم هدفاً في المباريات الخمس التي خاضها مع الفريق بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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