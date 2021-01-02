حكيم زياش في انتظار العودة

المصدر: (إعداد - زياد فؤاد)

على الرغم من تألقه بشكل هائل في المواسم الماضية مع أياكس الهولندي، وخصوصاً في موسم 2018 / 2019 الذي سجل خلاله 16 هدفاً في 29 مباراة خاضها مع الفريق بالدوري الهولندي ووصل معه إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال الأوروبي، سقط المغربي حكيم زياش ضحية للإصابات منذ انتقاله إلى تشيلسي الإنجليزي في بداية الموسم الحالي، حيث شارك في سبع مباريات فقط للفريق من بين 15 مباراة خاضها بالدوري الإنجليزي.

وخلال هذه المباريات، سجل زياش هدفاً وصنع ثلاثة أهداف لزملائه كما شارك في خمس من المباريات الست للفريق بدور المجموعات لدوري الأبطال الأوروبي وسجل فيها هدفاً واحداً للفريق.

وتنتظر جماهير تشلسي عودة زياش، إلى التشكيلة الأساسية في أقرب وقت، في ظل تراجع نتائج الفريق اللندني في الدوري الإنجليزي، خصوصاً أن زياش لم يحصل على فرصة كافية لتقديم مستواه المعهود بسبب الإصابات.

وكان لامبارد قد أعلن في وقت سابق، عن إصابة عضلية أخرى لزياش، الذي لم تكتمل لياقته البدنية منذ انتقاله إلى تشلسي، مؤكداً أنها ليست إصابة طويلة وأنه يأمل أن يستعيده خلال الأسبوع المقبل، لحمل الفريق لتقديم مستويات مختلفة وتحقيق نتائج أفضل في البريميرليغ.

تجدر الإشارة إلى أن زياش، كان قد انتقل إلى تشيلسي قادماً من أياكس أمستردام قبل بداية الموسم الحالي مقابل 40 مليون يورو.

ويحتل تشلسي المركز الخامس في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة من 14 مباراة.

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