سيتي يستعد لتقديم 90 مليون إسترليني للتعاقد مع هاري كين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يستعد مانشستر سيتي لتقديم عرض بقيمة 90 مليون جنيه إسترليني، للحصول على هاري كين (27 سنة)، قائد توتنهام ومنتخب إنجلترا خلال الصيف المقبل، حيث يسعى بيب جوارديولا مدرب سيتي، لاستبدال سيرجيو أجويرو المتقدم في السن، والبالغ من العمر 32 عاماً.

وتؤكد تقارير صحفية، أن جوارديولا، يقوم بتقييم خياراته في استبدال أجويرو، وأن العين على كين الذي أصبح أحد أبرز المهاجمين في العالم خلال المواسم القليلة الماضية، بعدما فاز بجائزتي الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان كين كابتن إنجلترا، القوة الدافعة، جنباً إلى جنب مع شريكه في الهجوم سون هيونج مين، وراء بداية توتنهام الممتازة لهذا الموسم، ولكن رغم جهوده الممتازة، فإن الشيء الكبير الوحيد المفقود في مسيرة كين المتألقة حتى الآن، هو الحصول على الألقاب، وهو ما يمكنه الحصول عليه مع مانشستر سيتي.

بينما أجويرو، والذي سجل 256 هدفاً في 378 مباراة خلال فترة وجوده في السيتي، تعرض للإصابات بشكل متزايد، وبدأ مباراتين فقط في الدوري الممتاز هذا الموسم، وينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

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