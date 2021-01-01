فان دايك يواصل برنامج التعافي من إصابته في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، برنامج تعافيه من إصابته في أربطة الركبة، والذي يقضيه في دبي.

وكان فيرجيل فان دايك أصيب خلال التحام مع جوردان بيكفورد، حارس مرمى إيفرتون، في قمة منطقة مرسيسايد بين ليفربول والتوفيز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ليفربول يبذل قصارى جهده لمساعدة فان دايك على التعافي من إصابته قبل نهاية الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن فيرجيل فان دايك يتدرب حاليًا في دبي بالمجمع الرياضي لند الشبا، حيث ينفذ برنامجه التأهيلي هناك.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول أرسل طبيبًا بدنيًا للمدافع الهولندي، من أجل تسريع عملية شفاء فان دايك، ومساعدته على التعافي، على أمل ظهوره في المباريات مرة أخرى هذا الموسم.

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