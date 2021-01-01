سامي خضيرة يقترب من الانتقال لـ إيفرتون

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير صحفية بريطانية اليوم، الجمعة، اقتراب الألماني سامي خضيرة لاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالى من الانتقال للدوري الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد تأكيد اللاعب لإدارة ناديه رغبته فى خوض تجربة جديدة خارج أسوار السيدة العجوز.

وقالت صحيفة "ديلي ميل"، إن محادثات قائمة حالياً بين إدارة نادي إيفرتون مع سامى خضيرة لبحث التوقيع معه خلال فترة الانتقالات الحالية، فى ظل العلاقة الجيدة التى تجمع اللاعب الألماني وكارلو أنشيلوتي خلال الفترة التى تولى فيها المدرب قيادة نادي ريال مدريد الإسباني.

وينتهي تعاقد سامي خضيرة صاحب الـ33 عامًا بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأى فريق فى الوقت الحالي وإتمام التعاقد فى انتقالات الصيف القادم أو التوقيع بمقابل مالي خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي يسعى فيه إيفرتون لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أصحاب خبرات فى ظل التألق الشديد للفريق خلال الفترة الحالية بجدول ترتيب الدوري الانجليزي.

وأشارت صحيفة "اليوم السابع" إلى أن الألماني سامي خضيره نجم وسط يوفنتوس الإيطالي، حسم مستقبله مع السيدة العجوز، في ظل تهميشه كلاعب داخل صفوف النادى، ويرتبط سامي خضيره بعقد مع يوفنتوس الإيطالى يمتد حتى يونيو 2021، ولم يشارك سامي خضيره مع يوفنتوس في أي مباراة خلال هذا الموسم، وتم إستبعاه من قائمة البيانكونيري في دوري أبطال أوروبا، ويتفاوض مسؤولي السيدة العجوز مع اللاعب على إنهاء عقده والذي ينتهي في يونيو من عام 2021.

قال سامي خضيره في تصريحات نشرتها صحيفة "سبورت بيلد"الألمانية، "أنا منفتح على خوض تحدٍ جديد، لقد مررت بوقت سيء وأريد لعب كرة القدم مرًة أخرى، وأقاتل من أجل ثلاث نقاط في كل أسبوع وهذا ما أتطلع إليه".



وقال نجم وسط اليوفى فى تصريحاته، "ما زال لدى الكثير من القوة والطاقة، لذلك لا أنظر إلى صيف عام 2021 ويمكنني المغادرة في ديسمبر أو يناير، التغيير بات أمر واقعي وهذا هو هدفي الرئيسي".



وكانت تقارير صحفية، قد ترددت على أن إيفرتون الإنجليزي هو الأقرب لضم الألماني سامي خضيره والإنتقال لخوض تجربة جديدة في الدوري الإنجليزي مع التوفيز.



أضاف خضيره، "كارلو أنشيلوتي، غالبًا ما نتحدث عبر الهاتف ونراسل بعضنا البعض وهو يعرف وضعي جيدًا".



أوضح نجم يوفنتوس، "يمكن أن ينتهي بي الأمر أن أكون في نادٍ مختلف بعيدًا عن إنجلترا أيضًا".



إختتم سامي خضيره تصريحاته، قائلاً، "سيكون من الممتع للغاية الانضمام إلى فريق يضم العديد من الشباب الذين يمكنني مساعدتهم في هذا المجال وأمنحهم الخبرات".

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