رابطة الدوري الإنجليزي تمنح الضوء الأخضر لإقامة قمة تشلسي ومانشستر سيتي

المصدر: أ ف ب

سيكون ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن مسرحاً لمباراة قمة بين تشلسي ومانشستر سيتي الأحد، ضمن المرحلة الـ17 من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وحصلت المباراة على الضوء الأخضر من قبل الرابطة لإقامتها في موعدها، بعد أن تم تأجيل لقاء سيتي السابق، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا».

ويدخل تشلسي المواجهة بعد أن مُني بالخسارة أمام جاره أرسنال 1-3، ثم سقط في التعادل مع أستون فيلا 1-1.

وفي المقابل، وبعد تأجيل لقاء إيفرتون، الإثنين الماضي، خضع جميع لاعبي سيتي لفحص جديد، أول من أمس، وجاءت جميع النتائج سلبية، كما أنهم سيخضعون لفحص آخر، غداً، قبل 24 ساعة من موعد المباراة، للتأكد مجدداً من بقاء الحالات سلبية.

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