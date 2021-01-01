سيدورف يشكر حمدان بن محمد

المصدر: ( دبي ـ إيهاب زهدي)

وجه كلارنس سيدورف أسطورة هولندا وميلان السابق، الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي على كرم الضيافة، الذي لقيه في دبي، وذلك من خلال تعليق له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام».

ونشر سيدروف صورة تجمعت مع الهولندي فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول المصاب، والذي يقضي فترة العلاج حالياً في دبي، مؤكداً انضمامه إلى: فان ديك، للتدريب في المجمع الرياضي في ند الشبا، وقال «سعيد برؤية تصميم وعمل فان ديك للعودة إلى أرض الملعب أقوى».

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