إيقاف كافاني 3 مباريات وتغريمه 100 ألف إسترليني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تم إيقاف إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، 3 مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني، من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب منشور على إنستغرام وصف بأنه سوء سلوك وعنصري، نشره المهاجم الأوروغواني بعد تسجيله هدفين على ساوثهامبتون، ليفوز يونايتد 3-2 في 29 نوفمبر الماضي.

وأرسل كافاني الرسالة إلى صديق بعد أدائه الفائز بالمباراة ضد ساوثهامبتون الشهر الماضي، لكن الاتحاد الإنجليزي، قرر أن الأمر تمييز عنصري بطبيعته واتهمه بسوء السلوك، وتم إمهاله حتى 4 يناير المقبل، للرد لكنه قرر عدم الاعتراض على الاتهام.

ويغيب كافاني (33 سنة)، عن مباريات فريقه ضد استون فيلا ومانشستر سيتي وواتفورد، وسيعود أمما بيرنلي في 12 يناير المقبل، وليفربول بعدها بخمسة أيام.

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