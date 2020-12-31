«طيران الإمارات» تُسعد مشجعي كبار أوروبا

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قدّمت طيران الإمارات، التي ترعى «كبار أوروبا» أرسنال وريال مدريد وميلان، مفاجآت سارة لبعض من مشجعي هذه الأندية، وذلك بترتيب لقاءات افتراضية عبر مكالمات فيديو مع عدد من نجوم هذه الفرق.

واختارت طيران الإمارات وإدارة أرسنال مشجعين من برنامج أرسنال في بريطانيا تطوعا لأكثر من 200 ساعة أثناء الإغلاق في خدمة بنك الطعام، لينالا تذكرتي سفر إلى لندن ومشاهدة مباراة لأرسنال على استاد الإمارات، وأيضاً ليتبادلا المكالمات مع نجوم الفريق، بيير إيمريك أوباميانغ وتوماس بارتي وبيرند لينو وغرانيت شاكا.

كما وقع اختيار طيران الإمارات مع نجوم ريال مدريد تيبو كورتوا وتوني كروس وإيدن هازارد وماركو أسينسيو، للجمع بين الصديقين نافيد من دبي وجاندرو في ريو دي جانيرو مع أحبائهما. ولعب نجوم «إيه سي ميلان» دورهم في تواصل مشجع مع والده، إذ لم يتمكن ألبرتو، المقيم في نيويورك، ووالده باولو المقيم في ميلانو، من اللقاء، لينال الابن تذكرة طيران إلى ميلانو للقاء والده.

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