من دبي.. فان دايك يطمئن جماهير ليفربول

المصدر: دبي - عدنان الغربي

طمأن الهولندي فيرجيل فان دايك، نجم فريق ليفربول الإنجليزي جماهير «الريدز» حول وضعه الصحي بعدما نشر مقطع فيديو جديداً على حسابه يظهر فيه وهو يستعد بقوة للعودة إلى الملاعب في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي واقتراب شفائه من الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في الركبة خلال مباراة ايفرتون أكتوبر الماضي والتي خضع على إثرها إلى عملية جراحية على مستوى الرباط الصليبي.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن عودة فان دايك لن تكون قبل أبريل 2021 لكن جماهير ليفربول يأملون أن يعود نجمهم إلى اللعب في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

ويخضع النجم الهولندي إلى برنامج تأهيلي في دبي، حيث نشر مقطع فيديو الأسبوع الماضي وكتب عليه «خطوة بخطوة» وظهر فيه فان دايك يداعب الكرة بكلتا قدميه، بالإضافة إلى تمرينات لياقة في مجمع ند الشبا الرياضي.

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