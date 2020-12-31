حفلة الـ«500» تلطخ صورة نيمار

المصدر: (ريو دي جانيرو - أ ف ب)

أسهمت التقارير التي تناولتها الصحف البرازيلية بإسهاب في اليومين الأخيرين حول حفلة ينوي النجم البرازيلي نيمار إحياءها وتضم نحو 500 شخص في فيلا فخمة رغم القيود المفروضة في البرازيل بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، في تلطيخ صورة نجم باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعد تحسّن ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

ونفى معسكر نيمار المعلومات التي نشرتها الصحف البرازيلية، لكن صمت اللاعب الذي غالباً ما يرد على الشائعات كان لافتاً، واكتفى في الأيام الأخيرة بنشر صور له ولعائلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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