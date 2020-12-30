عودة ليفربول وإيفرتون للعب بدون جماهير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

لن يسمح لجمهور فريقي ليفربول وإيفرتون، حضور المباريات مجدداً خلال الفترة المقبلة، بعد انتقال مدينة ليفربول من المستوى الثاني، والذي كان يسمح بحضور ألفي مشجع في ملاعب الكرة، إلى المستوى الثالث، بعد تفشي وباء كورونا بشكل أكبر مؤخراً.

وأعلن نادي ليفربول من خلال بيان رسمي نشره عبر موقعه على الانترنت، عن العودة للعب مبارياته بدون جمهور، وجاء في البيان: "نادي ليفربول لكرة القدم، يعود إلى ممارسة الألعاب خلف أبواب مغلقة، بعد إعلان الحكومة وضع منطقة مدينة ليفربول في قيود المستوى الثالث".

وأضاف البيان: "سيؤثر هذا على فريقي الرجال والسيدات، بدءً من مباراة ليفربول للسيدات ضد فريق لندن في 10 يناير المقبل، ومباراة الفريق الأول ضد مانشستر يونايتد في 17 من الشهر نفسه".

وأوضح النادي، أنه طوال جائحة "كوفيد-19"، كانت الأولوية هي صحة وسلامة اللاعبين والمدربين وطاقم النادي والمجتمع المحلي، وتم وضع بروتوكولات صارمة لضمان أن كلا من ملاعب أنفيلد وبرينتون بارك، آمنان بقدر الإمكان لجميع الحاضرين".

وأختتم البيان: "إلى أن تتم مراجعة التصنيف الحكومي مرة أخرى لمنطقة مدينة ليفربول، ستستمر مباريات الفريقين خلف أبواب مغلقة

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز