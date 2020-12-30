تأجيل مباراة توتنهام وفولهام ومورينيو يسخر من الدوري الإنجليزي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، تأجيل مواجهة توتنهام هوتسبير أمام ضيفه فولهام، والتي كان من المقرر اقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "توتنهام" في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الانجليزي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية أن السبب في تأجيل اللقاء، يرجع بناء على طلب من نادي فولهام، لتزايد الاصابات التي ضربت صفوف الفريق اللندني بفيروس كورونا المستجد.

وتعد مواجهة اليوم هي الثانية التي يتم تأجلها هذا الأسبوع بسبب تزايد إصابات فيروس كورونا، بعد مباراة إيفرتون أمام مانشستر سيتي، والتي كان من المقرر إقامتها مساء الإثنين على ملعب "جوديسون بارك".

ومباراة اليوم هي الثالثة أيضا هذا الموسم التي يتم تأجيلها بسبب إصابات فيروس كورونا، بعد لقاء إيفرتون ضد السيتي، ولقاء نيوكاسل يونايتد أمام أستون فيلا.



غضب مورنيو

قرار التأجيل أُثار غضب جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، بعد وصول فريقه إلى الملعب دون علمه بتأجيل المباراة.

وقال مورينيو إن توتنهام انتظر التأكيد إذا ما كانت المباراة ستقام أم سيتم تأجيلها، وسخر علانية من مقولة أن الدوري الإنجليزي أفضل دوري في العالم، بسبب كثرة الارتباك الذي تشهده المسابقة حالياً، مع الكثير من التأجيلات بسبب تفشي الفيروس.

وحصل فولهام على عدد من نتائج اختبارات "كوفيد-19"، الإيجابية عشية المباراة، والتي كان مفترضاً أن تكون الأخيرة لتوتنهام على أرضه في عام 2020، وعرض مورينيو، مقطع فيديو داخل الملعب قبل دقائق من إعلان التأجيل، وكشف فيه عن ارتباكه والطاقم التدريبي، بسبب عدم وضوح الرؤية.

وقال فولهام في بيان خاص به: "يمكن للنادي أن يؤكد تأجيل مباراة خارج ملعبه هذا المساء في توتنهام هوتسبر، ويأتي ذلك بعد ظهور نتائج إيجابية لفيروس كورونا لعدد من لاعبي النادي وموظفيه".

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