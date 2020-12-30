كورونا يؤجل الألعاب الآسيوية الشاطئية للمرة الثانية

المصدر: أ ف ب

أعلن المجلس الأولمبي الاسيوي الاربعاء تأجيل دورة الالعاب الاسيوية الشاطئية السادسة التي كانت مقررة في سانيا في الصين بين 2 و10 إبريل المقبل الى اجل غير مسمى، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

واوضح المجلس في بيان ان "الوضع في ما يتعلق بجائحة كوفيد 19 العالمية، قيود السفر والبروتوكولات الصحية في جميع أنحاء القارة، تسبب في إتخاذ قرار التأجيل".

وأكد المجلس أنه سيتم تحديد موعد جديد للدورة بعد التشاور مع الشركاء، وأنه تشاور مع جميع أعضاء المكتب التنفيذي للحصول على موافقتهم على خطوة التأجيل، وتمت الموافقة على ذلك بالإجماع.

واضاف ان القرار اتخذ "بعد نقاش معمق بين المجلس الأولمبي الآسيوي واللجنة الاولمبية الصينية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة بسانيا".

وكانت الدورة مقررة أصلا بين 28 نوفمبر حتى 6 ديسمبر 2020، قبل أن يتم تأجيلها إلى إبريل 2021.

وتسبب فيروس كورونا بالغاء او تأجيل العديد من الاحداث الرياضية العالمية، ابرزها اولمبياد طوكيو الصيفي وكأس أوروبا لكرة القدم من صيف 2020 الى 2021.

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