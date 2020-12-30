برشلونة يكشف تفاصيل إصابة فيليب كوتينيو

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي برشلونة الإسباني خضوع لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لعملية جراحية عقب اصابته في مباراة البارسا ضد إيبار التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الاسباني، حيث ستجرى في الأيام القليلة المقبلة وفقاً لبيان النادي الصادر.

وخاض كوتينيو 14 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 2.

وذكرت صحيفة "آس"الإسبانية، إن التشخيص المبدئي للبرازيلي كوتينيو، يشير إلى إصابة اللاعب بتمزق في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسري، وهو ما يهدد بغيابه عن الفريق الكتالوني لفترة طويلة.



وأضافت الصحيفة، إن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة الهولندي رونالد كومان، ينتظر أشعة الرنين المغناطيسي اليوم الأربعاء، لتحديد حجم إصابة النجم البرازيلي.



أكدت الصحيفة، إنه في حالة تأكد إصابة اللاعب بتمزق كامل في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسري، سيخضع اللاعب لعملية جراحية قد تبعده عن الملاعب لمدة 4 أشهر.



أما إذا أظهرت الأشعة معاناته من تمزق جزئي، يمكن تجنب العملية الجراحية، وسيلجأ للعلاج التحفظي وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من شهر ونصف إلى شهرين، وكل شيء يشير إلى أنه لن يعود حتى منتصف فبراير في أحسن الأحوال.

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