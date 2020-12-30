إبراهيموفيتش يقترب من العودة لمنتخب السويد

المصدر: (ستوكهولم - د ب أ)

رفض يان أندرسون المدير الفني للمنتخب السويدي لكرة القدم، استبعاد عودة المهاجم المخضرم زالاتان إبراهيموفيتش لصفوف منتخب بلاده، مؤكداً أنه عقد جلسة مؤخراً مع اللاعب وأن الحوار بينهما مستمر.

وشدد أندرسون على كونه صاحب القرار الأخير في الأمر بصفته المدير الفني للفريق، وذلك في تصريحات نشرتها صحيفة «داجنيس نيهتير» السويدية، في عددها الصادر أمس.

وكان إبراهيموفيتش «39 عاما» قد أكد في تصريحات سابقة منذ شهر، أنه يفتقد اللعب لمنتخب بلاده، مما أثار الكثير من التكهنات حول عودة وشيكة إلى المنتخب السويدي، وبعد أيام قليلة من تصريحات إبراهيموفيتش، سافر أندرسون إلى ميلانو بصحبة هاكان سيوستراند الأمين العام للاتحاد السويدي للعبة.

ورفض أندرسون الحديث عن تفاصيل الجلسة التي دامت لمدة ساعتين.

ومن المقرر أن يعلن أندرسون عن قائمة الفريق الذي يواجه جوروجيا وكوسوفو في تصفيات كأس العالم، وذلك في أوائل مارس المقبل.

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