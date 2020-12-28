تأجيل مباراة مانشستر سيتي مع إيفرتون بسبب كورونا

المصدر: د ب ا

تأجلت مباراة إيفرتون مع مانشستر سيتي والتي كان من المقرر إقامتها اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في صفوف سيتي.

وتبين في وقت سابق من الاسبوع الجاري إصابة جابريل جيسوس وكايل ووكر بفيروس كورونا قبل أن يعلن سيتي إصابة عدد أخر من اللاعبين بالعدوى منذ ذلك الحين.

وذكر سيتي عبر موقعه الرسمي "بعد الجولة الأحدث من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا تلقى النادي عددا من النتائج الإيجابية ، بالإضافة إلى الحالات الأربع التي تم تسجيلها في يوم الكريسماس".

وأضاف البيان "في وجود مخاطر تحيط بمستوى السلامة داخل الفقاعة، فهناك خطورة بشأن إمكانية انتشار العدوى بشكل أكبر داخل الفريق ، الجهاز الفني وربما أكثر من ذلك".

وأوضح البيان "بناء على نصيحة طبية قوية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتشاور مع الناديين قررت تأجيل المباراة".

وكان بمقدور إيفرتون أن يقتسم الصدارة مع ليفربول حال فوزه على سيتي.

وستكون المباراة التالية لإيفرتون في اليوم الأول من العام الجديد في مواجهة ويستهام يونايتد.

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