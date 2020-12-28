هكذا كسر نيمار قيود كورونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

نفى النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، انتهاك إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا، بإقامة حفلة لمدة 5 أيام لـ 500 شخص في قصره بالبرازيل، بعد أن وجهت له انتقادات من قبل السلطات المحلية.

وذكرت تقارير في مدينة مانغاراتيبا القريبة من ريو دي جانيرو، أن نجم باريس سان جيرمان، بدأ الحفلة في 25 ديسمبر الجاري، بقصد استمرارها حتى العام الجديد.

وزعم شهود عيان، أن العشرات من الضيوف وصلوا وغادروا مع نيمار، والذي منع الهواتف المحمولة للحفاظ على سرية الحفل، وكذلك عزل الصوت في ملحق القصر، لمنع الجيران من سماع الضوضاء.

وأفادت قناة "سي إن إن برازيليا"، أن ممثلي نيمار نفوا إقامة الحفل على الإطلاق، لكن مدينة مانغاراتيبا انتقدته بسبب الإضرار بالمبادئ الصحية، في ظل تجاوز عدد وفيات الفيروس التاجي في البرازيل مؤخراً لـ 190 ألف شخص، لتكون في المركز الثاني خلف الولايات المتحدة الأمريكية في الحصيلة العالمية.

وأصدرت السلطة المحلية بمدينة مانغاراتيبا، بياناً أكدت فيه إنه لم يتم إخطارها رسمياً بالحفل، وأنه لا توجد طريقة للتشريع لحدث معين، فيي ظل أن المراسيم السارية وتوصيات مجلس المدينة، بإقامة حفلات عائلية صغيرة.

ويضم عقار نيمار الذي تبلغ مساحته 10000 متر مربع، ستة أجنحة ومهبط للطائرات المروحية وملعب تنس وقبو مدفأ تحت الأرض، وملهى ليلي تحت الأرض، ومنتجع صحي مع جاكوزي مدفأ، وساونا بخار، وغرفة تدليك وصالة ألعاب رياضية ورصيف للقوارب البخارية.

وقالت شبكة "سي إن إن"، أن الفنادق المحلية أبلغت عن ارتفاع في حجوزات الضيوف الذين حضروا الحفل، ومن بين المدعوين إلى الحفلة أخته رافاييلا سانتوس.

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