جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول لانتقادات من بعض جماهير الريدز بسبب أدائه أمام وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل ليفربول بهدف لمثله مع ضيفه وست برومتش أمس الأحد في ختام الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليخسر نقطتين جديدتين في صراع الحفاظ على اللقب.

ولم يظهر صلاح بالشكل المرجو منه، حيث إنه لم يسجل أو يصنع في اللقاء الذي أبقى ليفربول متصدرا بفارق 4 نقاط عن إيفرتون الثاني، مما عرضه لانتقادات من جماهير الريدز.

وعلق مشجع على أداء اللاعبين : "جوردان هندرسون وجيجي فينالدوم لم يكونا عظيمين، بينما محمد صلاح وترنت ألكسندر أرنولد كانا أسوأ اللاعبين على أرض الملعب".

وكتب آخر: "ترنت وصلاح كانا الأسوأ على أرض الملعب".

وقال أحد المشجعين: «أعتقد أنه من بين جميع اللاعبين اليوم، كان ترينت وصلاح الأسوأ، كان هذا مؤلما لمشاهدته، على الرغم من كل الأخطاء التي ارتكبناها، أعتقد أن ترينت كان أسوأ لاعب على أرض الملعب اليوم، دمر كل هجوم ولم يرغب أبدا في الركض».

وفتح صلاح الباب في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية، أمام احتمالية الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، لأول مرة، بعد أن كانت كل إجاباته دبلوماسية قبل ذلك في هذا الشأن.

كما اعترف صلاح بأنه "خاب أمله" بعدما قرر يورغن كلوب عدم منحه شارة قيادة الفريق أمام ميتلاند الدنماركي، في دوري أبطال أوروبا، حيث فضل المدرب الألماني أن يرتدي ألكسندر أرنولد شارة القيادة في تلك المباراة، التي غاب عنها قادة الفريق.

ولم يكتفِ كلوب بذلك، وإنما صرح لوسائل الإعلام تعليقا على استياء صلاح من قراره بمنح الشارة لأرنولد بدلا منه، بأنه أخطأ حين منحها للنجم الإنجليزي، مشيرا إلى أن ديفوك أوريغي كان الأحق بها.

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