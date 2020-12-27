ميسي يغيب عن مباراة إيبار

المصدر: وكالات

كشف نادي برشلونة اليوم الأحد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق سيغيب عن مواجهة فريقه ضد إيبار، مساء الثلاثاء المقبل، في الدوري الإسباني لكرة القدم.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، عن برشلونة، أن غياب ميسي يأتي بإذن من المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن النجم الأرجنتيني سيكون جاهزا لخوض تدريبات الفريق، في الأول من يناير المقبل.

وكان ميسي قد سافر إلى مدينة روزاريو الأرجنتينية، مسقط رأسه، يوم الثلاثاء الماضي، بعد الفوز على بلد الوليد بثلاثة أهداف نظيفة، وتحطيمه رقم الأسطورة بيليه كأكثر لاعب سجل لفريق واحد، برصيد 644 هدفا.

وعاد الفريق بشكل كامل للتدريبات الجماعية عقب العطلة التي حصل عليها هذا الأسبوع بسبب أعياد الميلاد.

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