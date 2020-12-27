كلوب: ليفربول لن يمنع صلاح من الرحيل

المصدر: وكالات

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أخبر نجمه محمد صلاح أن السبب الوحيد لمغادرة ليفربول هو الطقس لكنه اعترف بأن النادي لا يستطيع إجبار اللاعب على البقاء.

وكان صلاح قد أجرى لقاء مع صحيفة "AS" الإسبانية، وأعلن استياءه من منح شارة قائد فريق ليفربول إلى المدافع ترينت ألكسندر أرنولد، بدلاً منه، في مباراة الفريق مع نادي "ميدتجيلاند" الدنماركي في دوري الأبطال.

ولمح صلاح إلى عدم معارضته الانتقال الدوري الإسباني خلال اللقاء بقوله إن برشلونة وريال مدريد فريقان كبيران و "من يدري ما سيحدث في المستقبل".

وأوضح كلوب أن مقابلة صلاح مع الصحيفة الاسبانية لم تشر إلى مشاكل داخلية بين ليفربول وهدافه الذي يرتبط بعقد مع الفريق يمتد حتى عام 2023.

وتابع مدرب ليفربول القول إن الطقس هو العامل الوحيد الذي يمكن أن يكون سببا لمغادرة ليفربول، مشيرا إلى أن النادي يبقى أكبر الأندية في العالم، ويدفع رواتب جيدة ولديه قاعدة جماهيرية في جميع أنحاء العالم.

وأقر كلوب أنه لا يمكنك إجبار الناس على البقاء وأنه لا يمكن منع لاعب من المغادرة.

وقال كلوب إن إدارة اللاعبين من مستوى صلاح يمكن أن يكون تحديا للمدرب، وأضاف يجب على لاعبي كرة القدم أن يكونوا واثقين للغاية حتى يتمكنوا من تقديم أفضل ما لديهم.

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