بنزيمة يستمتع بشتاء دبي

المصدر: (دبي ـ عدنان الغربي )

انضمّ الفرنسي كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد إلى كوكبة النجوم العالميين ومشاهير الرياضة الذين اختاروا قضاء إجازة أعياد الميلاد في دبي، ووصل اللاعب برفقة أفراد أسرته أول من أمس، على متن رحلة خاصّة للاستمتاع لفترة قصيرة بشتاء الإمارات قبل العودة لتدريبات «الملكي». ونشر النجم الفرنسي صوراً على حسابه في «انستغرام» عند نزوله من الطائرة، ولقطة وهو يستمتع بطقس دبي الدافئ مع ابنه.

ويرتبط بنزيمة بعلاقة وطيدة مع دبي، حيث يقضي بها فترات طويلة خلال العام ولديه العديد من الأصدقاء.

وسبق أن نال التكريم من قبل مجلس دبي الرياضي بمنحه «ميدالية خط الدفاع الأول»، تقديراً لجهوده في دعم المبادرات المجتمعية، التي أطلقها المجلس خلال فترة البقاء بالمنزل، في بداية ظهور جائحة «كوفيد 19».

وظهر بنزيمة في مقاطع فيديو سابقة العام الماضي وهو يستعرض مهارته في لعب كرة القدم مع فيل وأثناء احتفاله بعيد ميلاده.

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