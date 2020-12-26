ب10 لاعبين .. أستون فيلا يهزم كريستال بالاس بثلاثية في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

حقق أستون فيلا فوزا كبيرا على ضيفه كريستال بالاس بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "فيلا بارك" ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

سجل هدف أستون فيلا الأول البوركيني بيرتراند تراوري في الدقيقة الخامسة، وأضاف المدافع كورتني هاوس الهدف الثاني في الدقيقة 66، واختتم الهولندي صاحب الأصول المغربية أهداف اللقاء في الدقيقة 76.

وتعرض تيرون مينجز مدافع أستون فيلا للطرد فى الدقيقة 45، بعد حصوله على إنذارين فى ظرف 5 دقائق ليلعب أستون فيلا الشوط الثانى كاملا بـ10 لاعبين.

وبتلك النتيجة، يحتل أستون فيلا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان أمام كل من مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد، فى حين يتواجد كريستال بالاس فى المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز