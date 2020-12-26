رونالدو يحتفل بآخر إنجازاته الشخصية في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، بآخر إنجازاته الشخصية في العام 2020، ولكن هذه المرة بعيدا عن مجال كرة القدم.

ونشر رونالدو، عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة لفندقه في البرتغال، وأرفقها بتعليق: "الهدية الأخيرة لأعياد الميلاد.. نعيد افتتاح اليوم (السبت) Pestana CR7.. من الجيد جدا أن نعود!".

وكان رونالدو، حقق العديد من الإنجازات في ملاعب كرة القدم في 2020، أبرزها إنهاؤه العام في صدارة قائمة هدافي الدوريات الخمسة الكبرى.

ويتواجد النجم البرتغالي حاليا في دبي، للمشاركة في مؤتمر دبى الرياضي الدولي، الذي يقام غدا الأحد وسيشهد توزيع جوائز "دبى غلوب سوكر".

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