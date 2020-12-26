صلاح يتفوق على هازارد وأجويرو في قائمة أفضل 20 لاعبا في تاريخ البريميرليغ

المصدر: البيان الإلكتروني

تواجد الدولي المصري محمد صلاح ، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أفضل 20 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعد انتقاله إلى صفوفه قادما من روما الإيطالي في يناير 2017.

وحسبما نشرت شبكة "سكاى سبورتس"، فإن محمد صلاح نجم ليفربول أحد أفضل 20 صفقة في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي، حيث تواجد في المركز الـ 11، فيما تصدر الترتيب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس حينما انتقل إلى مانشستر يونايتد قادماً من سبورتنج لشبونة.

وإليكم قائمة أفضل 20 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي كالتالى:

1- كريستيانو رونالدو

2- تيري هنري

3- إريك كانتونا

4- فرانك لامبارد

5- روي كين

6- ديديه دروجبا

7- سول كامبل

8- واين روني

9- فينسنت كومباني

10- آلان شيرار

11- محمد صلاح

12-نجولو كانتي

13- دينيس بيركامب

14- فيرجيل فان دايك

15- جيانفرانكو زولا

16- ديفيد سيلفا

17- باتريك فييرا

18- إيدين هازارد

19- سيرجيو أجويرو

20- بيتر تشيك

يذكر أن النجم الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول حصل على جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا لعام 2020، من صحيفة "ميرور" الإنجليزية.

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