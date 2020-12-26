تعرف على ثروة محمد صلاح وحجم تبرعاته في 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وسائل إعلام إنجليزية عن ثروة النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، وعن قيمة المبالغ التى تبرع بها لصالح الأعمال الخيرية في مصر، وذكر موقع "GivemeSport" البريطاني أن إجمالي أرباح محمد صلاح من عقده مع ليفربول تصل إلى 23.1 مليون دولار، حيث يحتوي عقده على حوافز ترتبط بالأداء وتسجيل الأهداف بجانب الراتب.

وأضاف الموقع أن محمد صلاح يتعامل مع العديد من الرعاة، ويكسب أيضا من الرعاة حوالى 12 مليون دولار، ويحتل صلاح المركز 34 فى قائمة الرياضيين الأعلى أجراً لعام 2020 ، متقدماً على عدد من النجوم منهم بول بوجبا، وجوردان سبيث، وزيون ويليامسون، ولكن وفقا لقائمة "Celebrity 100"، فإن صافي أرباح صلاح وصلت إلى 35.1 مليون دولار (26.3 مليون جنيه إسترليني) في أبريل 2020.

وخلال هذا العام 2020، تبرع محمد صلاح بحوالي 405 ألف جنية إسترليني، والطعام واللحوم الطازجة لبعض المؤسسات في نجريج، لمواجهة وباء فيروس كورونا، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأشار الموقع إلى العمل الخيري لمحمد صلاح، الذى أسس مؤسسة خيرية في قريته "نجريج" والتي تهدف لمساعدة الأسر المحتاجة ماديًا من خلال منحهم دخلا شهريا، موضحا أنه فى عام 2018 قام بتمويل بناء مستشفى ومدرسة في مصر، وتبرع بمبلغ 2.5 مليون جنية إسترليني للمعهد القومي للأورام في مصر.

يذكر أن محمد صلاح انضم إلى ليفربول في صيف 2017 ولديه عقد مع النادي حتى 2023، ويحصل على راتب من "الريدز" بقيمة 200 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

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