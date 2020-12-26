تصريحات نارية من كلوب لصلاح بشأن أزمة شارة القيادة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أن محمد صلاح، لاعب الفريق لم يستحق الحصول على شارة القيادة في مباراة الفريق أمام ميتيلاند بدوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة ليفربول إيكو :"لقد كنت قائدًا لفترة طويلة في مسيرتي، ويا ​​لها من وظيفة لأنه لا يوجد الكثير من الفوائد التي تحصل عليها، فقط الكثير من العمل مع كل الأشياء من حولك".

وأضاف :"لم أشعر بأهمية كوني قائداً لفريقي.. نعم لدينا قائد مثل هندرسون وهذا أمر مهم ولكن لكي أكون قائدًا لمباراة واحدة، لم أدرك مدى أهمية ذلك للاعبين، لأنه في هذا العالم الآن، كل شيء يمثل قصة كبيرة".

إذا ارتكبت خطأ فهذا يعني أن أوريجي لم يكن القائد

وأكمل :"لم أكن أدرك أنها كانت قصة كبيرة بالنسبة لترينت. القاعدة هنا هي أن هناك مجموعة لاعبين وهم جوردان هندرسون وجيمس ميلنر وفيرجيل فان ديك وجيني فينالدوم، هم القادة الأربعة. ولست بحاجة إلى أربعة ولكن إذا لم يلعب هندو، فعندئذٍ ميلنر هو القائد، وإذا لم يلعب كلاهما ، فإن فيرجيل أو فينالدوم".

وواصل :"إذا لم يتمكنوا جميعًا من اللعب، فعادة ما سيتم اختيار اللاعب هو الأقدم في النادي، وكان هذا، حسب فهمي وكيف رأيته، أن يكون ترينت القائد".

واستطرد :"أخبرني أحدهم بعد أن كان يجب أن يكون ديفوك أوريجي وكان ذلك خطأي، لذلك لم أجعل الأمر معقدًا ، لقد أعطيت ترينت شارة القيادة".

وأكمل :"تحدثت مع صلاح حول هذا الأمر بعد المباراة وعندما أدركت أن الأمر لم ينجح بشكل جيد، أوضحت ذلك وقالها مرة أخرى في المقابلة ، لذلك لا يمثل ذلك مشكلة بالنسبة لي".

وأتم :"قال إنه أصيب بخيبة أمل ولم أفعل ذلك عن قصد، لقد فعلت ما فعلته. إذا ارتكبت خطأ ، فهذا يعني أن ديفوك أوريجي لم يكن القائد".

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