بيان رسمي لريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة رودريغو

المصدر: وكالات

أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا أعلن خلاله عن تفاصيل إصابة لاعبه البرازيلي الشاب رودريغو غويس، بعد خروجه باكيا من مباراة النادي الملكي أمام غرناطة في الدوري الإسباني.

وبدأ رودريغو المباراة في التشكلة الأساسية لريال مدريد، لكنه تعرض لإصابة قوية خرج على إثرها من أرضية ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في الدقيقة 38 من زمن اللقاء أمام ضيفه غرناطة (2-0)، وذلك ضمن الجولة 15 من الليغا.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقعه على شبكة الإنترنت، حول طبيعة إصابة لاعبه البرازيلي الشاب: "بعد الفحوصات التي أجراها لاعبنا رودريغو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيصه بإصابة عضلية أثرت على وتر العضلة ذات الرأسين اليمنى"، من دون التطرق إلى مدة غيابه المتوقعة.

ولكن صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت إلى أن رودريغو سيغيب على الأقل لثلاثة أشهر، عن الملاعب، أي أنه لن يخوض مواجهتي أتالانتا الإيطالي في دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن رودريغو غويس البالغ من العمر 19 عاما، انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2019، قادما من نادي سانتوس البرازيلي، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو، وشارك في 17 مباراة خلال الموسم الحالي، في كافة البطولات، وسجل هدفا وحيدا، لكنه صنع 6 أهداف.

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