حارس مرمى "هداف" يترشح لمنصب رئاسة دولته

المصدر: وكالات

أعلن حارس مرمى منتخب باراغواي السابق الشهير، خوسيه لويس تشيلافيرت، ترشحه لانتخابات رئاسة بلاده، المقررة بعد عامين في 2023.

ونشر الأسطورة تشيلافيرت، البالغ 55 عاما من العمر، صورة له عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا عليها قائلا:"فخور لانتمائي لبلدي، تشيلا رئيسا".

ويبدو أن "تشيلا" الشهير يسير على خطى المهاجم الدولي الليبيري السابق جورج وياه، أفضل لاعب في العالم عام 1996، الذي بات رئيسا لبلاده منذ ثلاث سنوات.

واشتهر خوسيه لويس تشيلافيرت بتسجيله للأهداف من ركلات الجزاء والركلات الحرة، حيث أحرز خلال مسيرته الاحترافية 62 هدفًا.

وفاز تشيلافيرت في مسيرته بـ12 لقبا وحصل على لقب أفضل حارس مرمى من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" ثلاث مرات أعوام 1995 و1997 و1998، وهو أول حارس مرمى في التاريخ يسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة عندما دافع عن قميص فريق "فيليز سارسفيلد" خلال مباراة في الدوري الأرجنتيني، ضد "فيروكاريل أويستي" في 28 نوفمبرعام 1998.

ودافع تشيلافيرت عن عرين منتخب باراغواي خلال الفترة من عام 1989 حتى 2003، وشارك في بطولتين لكأس العالم.

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