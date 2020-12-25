كاراجر يكشف سر غضب محمد صلاح وتفاصيل رسالته إلى ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد جيمي كاراجر نجم الريدز سابقاً ضرورة فتح إدارة نادي ليفربول مع محمد صلاح باب التفاوض بشأن تجديد تعاقده إذ يرى أنه السبب الوحيد الذي يراه مطلباً لمحمد صلاح خلال الوقت الحالي خاصة وأن عقده لم يتبقى به سوى موسمين وهذا ربما يسبب له ضيق شديد.

وأبدى مدافع ليفربول الأسبق في مقال نشر بصحيفة "ديلي تيلجراف" البريطانية اندهاشه من توقيت بدء الحديث في الانتقال من صفوف النادي الإنجليزي مؤكدًا أنها رسالة على الأرجح لإدارة الريدز من أجل بدء المفاوضات لتجديد عقده مع الفريق والتوصل الى اتفاق مرضي للطرفين في السنوات المقبلة.

وشدد كاراجر أن فكرة انتقال اللاعب لأي من قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد أو برشلونة خاصة وأنه سيبلغ من العمر الصيف المقبل 29 عاماً وسيكون من الصعب عليهما الاقتناع بخدماته مستقبلاً وهو ما يؤكد عدم قناعتي بما يحدث حالياً بين الطرفين.

وواصل كاراجر أن صفقة انتقال محمد صلاح ربما تزيد عن 125 مليون جنيه إسترليني وسيكون من الصعب تقديمها للفرعون المصري خاصة وأن الناديين يبحثان عن لاعبين شباب.

وأشارت صحيفة " اليوم السابع " إلى تصدر الدولي محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي التشكيل المثالي للبريميرليغ خلال عام 2020 متفوقاً على بعض اللاعبين أمثال هاري كين مهاجم توتنهام، وساديو ماني وفيرمينو لاعبى ليفربول.

قالت صحيفة " ميرور" البريطانية التي رأت في الفرعون اللاعب الذي نادرًا ما يجمع بين لعب كرة القدم بهذه الموهبة الرائعة والسعادة البالغة طوال الوقت حسب وصفها.



أضافت الصحيفة أن محمد صلاح يلعب كرة القدم بابتسامة على وجهه ولماذا لا طالما يستطيع أن يفعل ما بوسعه، واعتبرت محمد صلاح هو أفضل لاعب على الإطلاق جاء من خارج البريميرليغ ليعبر عن نفسه بقوة في الدوري الإنجليزي.



وجاء اختيار محمد صلاح في الخط الأمامي بالمشاركة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم توتنهام وجيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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