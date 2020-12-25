ضربة موجعة لسيتي.. إصابة جيسوس وووكر بفيروس كورونا

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجمعة أن لاعبيه البرازيلي غابرييل جيسوس وكايل ووكر مصابان بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب عضوين آخرين من الجهاز الفني للفريق.

وقال النادي في بيان إنه "سيتم عزل الأشخاص الأربعة وفقاً لبروتوكول الحجر الصحي المعمول به من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز والحكومة البريطانية"، معرباً عن تمنياته لهم بـ"الشفاء العاجل".

ويتعين على اللاعبين المحترفين المصابين بفيروس كورونا المستجد عزل أنفسهم لمدة عشرة أيام على الأقل، ما يعني أن اللاعبين سيغيبان على الأقل مباراة الضيف نيوكاسل يونايتد السبت ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الـ"بريميرليغ"،ومباراة المضيف إيفرتون في 28 ديسمبر الحالي، وأمام تشيلسي في الثالث من يناير المقبل.

وفي حال جاءت نتيجة فحصيهما سلبية بحلول ذلك الوقت، فقد يكونا قادرين على المشاركة في مباراة نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية، حيث يواجه سيتي حامل اللقب ثلاث مرات، غريمه مانشستر يونايتد في مباراة ديربي في السادس من يناير.

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