السيتي يبدد مطامع ريال مدريد في التوقيع مع دي بروين

المصدر: وكالات

ذكر تقرير صحفي إنجليزي، أن نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بات قريبا من تجديد عقد نجمه البلجيكي كيفين دي بروين، الذي ينتهي في صيف عام 2022.

وأفادت صحيفة "غارديان" البريطانية، بأن المحادثات بين السيتي ودي بروين تسير بشكل جيد، مشيرة إلى أن النجم البلجيكي بات قريبا من تمديد عقده حتى صيف 2025.

وأوضح التقرير أن الراتب الجديد لدي بروين، قد يصل إلى 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويرغب مسؤولو مانشستر سيتي في تحصين صانع ألعابه مبكرا، خوفا من تحركات ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وكان كيفن دي بروين (29 عاما) قد ألمح في وقت سابق، إلى إمكانية الرحيل عن مانشستر سيتي، في حالة تأكيد عقوبة حرمان النادي من المشاركات الأوروبية، لمدة موسمين، وذلك قبل أن يتم إلغاؤها.

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