ماوريسيو بوكيتينو أبرز المرشحين لقيادة باريس سان جيرمان

المصدر: البيان الإلكتروني

افادت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان تعقد جلسة حاليا مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لتولي مسئولية قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا لتوماس توخيل المدير الفنى الحالى لبطل فرنسا.

وفقا لقناة RMC الفرنسية فأنه يتم الآن التفاوض مع محامي بوكيتينو من أجل قيادة تدريب باريس سان جيرمان وتم الاتصال بمحاميه من قبل ليوناردو المدير الرياضي في وقت سابق من هذا الأسبوع

وكانت تقارير صحفية قد أشارت اليوم الخميس، إلى أن باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أقال مدربه الألماني توماس توخيل.

ودخل المدرب الألماني في أزمة مع ناديه والإعلام الفرنسي في الساعات الماضية بعد تصريحاته عن صعوبة التدريب في النادي، والتي تراجع عنها وقال إن تم ترجمتها بشكل غير صحيح.

وأوضح توخيل أن تم تحريف كلماته بخصوص حزنه في النادي الفرنسي وصعوبة العمل في أجواء "سياسية"، وأنه كان يشعر بأنه مثل السياسي وليس المدرب في باريس، وأكد أن الترجمة خاطئة وأنه كان يمزح.

ويعمل توخيل منذ 2018 رفقة النادي الفرنسي، وقاده لاكتساح بطولة الدوري المحلي ونهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة لعدة ألقاب محلية أخرى.

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