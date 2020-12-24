باريس سان جيرمان يقيل مدربه الألماني توخيل

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت صحيفتا "ليكيب" الفرنسية و"بيلد" الألمانية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أقال مدربه الألماني توماس توخيل.

ودخل المدرب الألماني في أزمة مع ناديه والإعلام الفرنسي في الساعات الماضية بعد تصريحاته عن صعوبة التدريب في النادي، والتي تراجع عنها وقال إن تم ترجمتها بشكل غير صحيح.

وأوضح توخيل أن تم تحريف كلماته بخصوص حزنه في النادي الفرنسي وصعوبة العمل في أجواء "سياسية"، وأنه كان يشعر بأنه مثل السياسي وليس المدرب في باريس، وأكد أن الترجمة خاطئة وأنه كان يمزح.

ويعمل توخيل منذ 2018 رفقة النادي الفرنسي، وقاده لاكتساح بطولة الدوري المحلي ونهائي دوري الأبطال الموسم الماضي، بالإضافة لعدة ألقاب محلية أخرى.

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