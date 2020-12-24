الإنتر يتصدر الكالتشيو مؤقتا وينتظر هدية من لاتسيو

المصدر: أ ف ب

قفز إنتر ميلان الى صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بفوزه الصعب على مضيفه فيرونا 2-1 أمس الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة عشرة من البطولة.

وقاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والسلوفاكي ميلان سكرينيار إنتر للفوز السابع تواليا في البطولة بتسجيلهما هدفي الفريق في الدقيقتين 51 و69 تواليا، فيما جاء هدف فيرونا عن طريق الصربي إيفان إليتش (ق63).

ورفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة ليخطف المركز الأول بشكل مؤقت من جاره ميلان بفارق نقطتين وبات بانتظار هدية الأعياد من لاتسيو الذي يلعب لاحقا في ضيافة الـ"روسونيري"، لينهي العام 2020 على رأس ترتيب الـ"سيري أ"، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 20 نقطة في المركز التاسع.

تأخرت الفرصة الحقيقة الأولى في المباراة حتى الدقيقة 26 حين انفرد ماتيا زاكاني بالحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش لكن الأخير انقذ انتر ببسالة (ق26) ورد مارتينيز بمحاولة ابطل مفعولها الحارس ماركو سيلفستري (ق28).

وعلى الرغم من أن صاحب الأرض كان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة وتهديدا في الشوط الأول، إلا أن الضيوف عرفوا كيفية امتصاص فورتهم واستهلاك طاقتهم قبل قلب الطاولة عليهم في الشوط الثاني بهدف اثر تمريرة عرضية من المغربي اشرف حكيمي استقبلها مارتينيز بتسديدة "على الطاير" ارتطمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى الشباك (ق51).

وأصبح المغربي اللاعب الوحيد هذا الموسم الذي يسجل ثلاثة أهداف ويمرر ثلاث كرات حاسمة في موسمه الأول في الدوري الإيطالي.

وعلى عكس مجريات اللقاء، خطف فيرونا هدف التعادل بعد خطأ ساذج مشترك بين هاندانوفيتش ومدافعه سكرينيار بعدما أفلتت الكرة من بين يدي الحارس السلوفيني لتسقط أمام زميله السلوفاكي وتمر من بين قدميه وتتحضر أمام الشاب البديل إليتش البالغ من العمر 19 عاما، فسددها في المرمى (ق63).

وأصلح سكرينيار خطأه بتسجيل هدف الانتصار بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (ق69).

ولم يحقق فيرونا في مبارياته الـ 19 الأخيرة بما فيها مباراة اليوم الفوز ضد إنتر في الدوري (4 تعادلات و15 خسارة)، ويعود آخر انتصار له ضد الـ "نيراتسوري" إلى عام 1992.

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