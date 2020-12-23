أجواء احتفالية بمران ليفربول..محمد صلاح ونجوم الريدز يرتدون قبعة سانتا كلوز

المصدر: البيان الإلكتروني

شارك فريق ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، عبر حسابه بموقع تويتر، صورا خلال احتفال لاعبيه بأعياد الميلاد، حيث ارتدوا قبعة سانت كلوز، وعلق على الصور، قائلاً:"أجواء احتفالية في تدريبات الريدز".

وأشارت صحيفة " اليوم السابع" إلى أن النجم الإسباني تياغو ألكانتارا، لاعب وسط فريق ليفربول الإنجليزي، قد عاد اليوم الأربعاء، لخوض التدريبات الجماعية مع زملائه فى الفريق، بعد تعافيه من إصابة قوية على مستوى الركبة، خلال مواجهة ديربى "ميرسيسايد"، أمام إيفرتون، فى الدوري الإنجليزي، أواخر شهر أكتوبر الماضى.

وعانى ألكانتارا، من إصابة قوية، على مستوى الركبة، بعد تدخل عنيف من جانب المهاجم البرازيلى لفريق إيفرتون، ريتشارليسون، خلال اللقاء الذى حسمه التعادل الإيجابي بنتيجة 2 – 2، ضمن منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.

كما شارك الثنائي جيمس ميلنر وشيردان شاكييرى، فى تدريبات الريدز، بصورة طبيعية، بعد تعافيهم من الإصابة التي تعرض لها الثنائي فى الفترة الماضية.

وشارك النجم المصرى محمد صلاح، في تدريبات ليفربول، وسط أجواء من السعادة، بعد تسجيله هدفين وصناعة هدف، خلال مواجهة كريستال بالاس الأخيرة، والتي انتهت بفوز الريدز، بنتيجة 7 – 0، وتصدره قائمة الهدافين برصيد 13 هدفا.

ويستعد نجوم ليفربول، لمواجهة ضيفه فريق وست بروميتش ألبيون، مساء الأحد المقبل، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز