100 مليون إسترليني تكلفة مجمع ليستر سيتي التدريبي الجديد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف نادي ليستر سيتي، النقاب عن مجمعه التدريبي المذهل الجديد بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، والذي من المقرر أن ينتقل اللاعبون إليه غداً الخميس، بعدما أنتهى النادي من العمل في الموقع الجديد، والذي بدأ منذ ربيع العام الماضي، وتبلغ مساحته 185 فداناً، ويضم 21 منطقة تدريب، و14 ملعباً تدريباً بالحجم الكامل، و499 مقعداً.

وأشارت صحيفة "الديلي ميل"، إلى أنه تم بناء المجمع في موقع أحد أندية الجولف السابقة، حتى أنه تم الاحتفاظ بتسعة من الثقوب الـ 18، حتى يتمكن اللاعبون من اختبار مهاراتهم عليها في تحديات جولف ترفيهية، وتمت تسمية المباني التي تشكل قلب المجمع على اسم مالك النادي الراحل، فيشاي سريفادانابرابها.

ويحتوي المجمع أيضاً، على مرافق أخرى مثل حمام السباحة، إلى جانب مساحة لمطعم ومناطق مصممة للأنشطة الترفيهية، وصالة للألعاب الرياضية، وصالة للعلاج المائي، وستصبح المنشأة السابقة للنادي، والتي كانت ملعب تدريبهم لما يقرب من 60 عاماً، مكاناً لفريق السيدات في النادي.

وقال رئيس النادي، بريندان رودجرز، والذي سيشاهد تدريبه الجانبي هناك للمرة الأولى عشية عيد الميلاد: "أن نتمكن من الانتقال إلى واحدة من أكثر مرافق التدريب تقدماً في العالم بأسره، هو شيء نتحمس له جميعاً، وكنت أذهب إلى هناك على مدار الأشهر الماضية، والآن وصلنا أخيراً".

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