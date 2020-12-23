التشكيلة المتوقعة لريال مدريد أمام غرناطة اليوم

المصدر: وكالات

يخوض فريق ريال مدريد مباراة هامة أمام ضيفه غرناطة، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي اليوم، على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" في العاصمة مدريد، ومتابعة مطاردته لجاره أتلتيكو مدريد متصدر الليغا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة حصدها من 14 مباراة، ويتخلف بفارق 3 نقاط عن المتصدر جاره في العاصمة أتلتيكو مدريد، علما بأن الأخير خاض 13 مباراة فقط حتى الآن.

بينما يشغل فريق غرناطة المركز السابع على سلم ترتيب الليغا برصيد 21 نقطة.

وشهدت قائمة ريال مدريد التي أعلنها مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، يوم أمس الثلاثاء، من أجل مباراة غرناطة، عودة النجم البلجيكي إدين هازارد الغائب منذ فترة عن المباريات، بسبب الإصابة، فضلا عن عودة فينيسيوس وماريانو دياز من جديد إلى الهجوم، وفرانشيسكو إيسكو وكاسيميرو في وسط الملعب.

فيما قرر زيدان استبعاد النجم الكرواتي لوكا مودريتش من المباراة بسبب الإجهاد الشديد الذي يعاني منه جراء الحمل الزائد في المباريات الأخيرة.

ووفقا لتدريبات الفريق الأخيرة، والقائمة التي أعلنها زين الدين زيدان للمباراة، ينتظر أن يخوض ريال مدريد مواجهة غرناطة بالتشكيلة التالية:

لحراسة المرمى: تيبو كورتوا.

لخط الدفاع: فيرلاند ميندي، سيرجيو راموس، رافائيل فاران، وداني كارفخال.

لخط الوسط: توني كروس، كاسيميرو، وفيدريكو فالفيردي.

لخط الهجوم: ماركو أسينسيو أو فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ولوكاس فاسكيز.

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