قرعة كأس العالم للأندية 19 يناير المقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

حددت لجنة مسابقات في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 19 يناير 2021 المُقبل، موعدًا لإجراء قرعة مسابقة كأس العالم للأندية 2020 والتي ستقام في الفترة من 1 إلى 11 فبراير المُقبل.

ويعتبر ليفربول آخر فريق توّج بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه على ممثل أمريكا الجنوبية فريق فلامينجو البرازيلي بهدف نظيف بينما يعتبر ريال مدريد أكثر فريق نال لقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بالمسابقة بأربع نسخ، ويأتي غريمه برشلونة في الترتيب الثاني بثلاث مرات.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، في وقت سابق عن إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية 2021، بنفس النظام الحالي، بمشاركة 7 أندية، من مختلف قارات العالم، وذلك على هامش الإجتماع الذي عقد عبر الفيديو.

وأكد بيان الفيفا، على أنه بعد تأجيل كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، والذى كان من المقرر أن يعمل به بداية من عام 2021، قرر مجلس الفيفا، إقامة نسخة كأس العالم للأندية 2021، بنفس النظام الحالي، بمشاركة 7 أندية، مع منح حق الإستضافة إلى اليابان.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق، عن نظام جديد لكأس العالم للأندية، بداية من نسخة 2021، بمشاركة 24 فريقا، كل 4 سنوات، ولكن لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، تقرر تأجيل هذا النظام.

جدير بالذكر أن، نسخة كأس العالم للأندية 2020، مقرر لها في الفترة من 1 حتى 11 فبراير من عام 2021.

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