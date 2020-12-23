رقم ميسي القياسي من الأهداف غير قابل للتحطيم على الإطلاق

المصدر: أ ف ب

اعتبر مهاجم منتخب إنجلترا السابق وهداف مونديال المكسيك 1986 غاري لينيكر أن الرقم القياسي من الأهداف التي سجلها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لناد واحد هو برشلونة الإسباني، لا يمكن تحطيمه على الإطلاق.

ورفع ميسي رصيده من الأهداف مع ناد واحد إلى 644 هدفاً عندما سجل هدف فريقه الثالث في مرمى بلد الوليد في الدوري الثلاثاء، محطماً الرقم القياسي السابق للأسطورة البرازيلي بيليه.

وقال لينيكر عبر حسابه على تويتر "لتحطيم الرقم القياسي لميسي مع 644 هدفاً، يتعين على أحدهم أن يسجل 43 هدفاً على مدى 15 عاماً تواليا... ومع ناد واحد".

وأضاف أن "هذا الرقم لن يستطيع أحد تحطيمه، لا أحد".

أما ميسي فتحدث عن إنجازه عبر حسابه على إنستغرام بقوله "عندما بدأت ممارسة كرة القدم لم أكن أفكر بتحطيم أي رقم قياسي، وبالتأكيد ليس الرقم الذي نجحت في تحطيمه اليوم (أمس)".

وأضاف "أود شكر جميع الذين ساعدوني عبر هذه السنوات، زملائي، عائلتي، أصدقائي وجميع الذين ساندوني كل يوم".

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