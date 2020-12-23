ماذا قال ميسي بعد أن نجح في تحطيم رقم الأسطورة بيليه؟

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، تحطيم الأرقام القياسية خلال مسيرته الخيالية ونجح في تحطيم رقم الأسطورة البرازيلي بيليه في عدد الأهداف مع فريق واحد.

وسجل ميسي هدفاً في ثلاثية فريقه في مرمى بلد الوليد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وسيطرت على النجم الأرجنتيني حالة من السعادة الكبيرة والفرحة الطاغية بعد تسجيل هدفه الـ644 مع برشلونة، خلال مباراة بلد الوليد، مؤكداً أنه لا يصدق أنه حقق هذا الإنجاز.

وكتب ميسي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد نهاية المباراة: "عندما بدأت في ممارسة كرة القدم قبل عدة سنوات، لم أكن أعتقد يوماً ما أنني سأحطم أي رقم قياسي، لا سيما هذا الرقم الذي حطمته اليوم، والذي كان مسجلًا باسم الأسطورة بيليه".

وتابع ميسي موجهاً رسالة شكر للجميع: "أود أن أشكر كل من ساعدني خلال كل هذه السنوات الطويلة، زملائي في الفريق وعائلتي وأصدقائي وكل من يدعمني كل يوم، شكراً لكم جميعاً".

وبهذا الهدف رفع ميسي رصيده من الأهداف مع فريق برشلونة إلى 644 هدفاً، ليحقق رقماً قياسياً جديداً في مسيرته ويصبح أكثر لاعبي العالم تسجيلاً للأهداف مع فريق واحد، ويتجاوز الأسطورة البرازيلي الخالد بيليه الذي سجل خلال مسيرته 643 هدفاً بقميص فريق سانتوس البرازيلي.

كما سجل ميسي هذا العدد الكبير من الأهداف في عدد مباريات أقل من التي سجل فيها بيليه أهدافه، فقد سجل ميسي الـ 644 هدفاً في 749 مباراة مع البارسا، منه ظهوره الأول مع الفريق الكتالوني في عام 2004، بينما سجل بيليه أهدافه في 757 مباراة.

وكان بيليه قد وجه التهنئة إلى ميسي عقب مباراة فالنسيا بعدما نجح في معادلة رقمه القياسي الذي ظل صامداً لأكثر من نصف قرن من الزمان.

يذكر أن ميسي المتوج بالكرة الذهبية 6 مرات على مدار تاريخه كان قد عادل رقم بيليه بـ643 هدفاً لكل منهما في مباراة فالنسيا الأخيرة التي انتهت بالتعادل السلبي.

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