رونالدو يتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي عن سر البقاء في القمة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

يواصل نجم كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال وهداف يوفنتوس والدوري الإيطالي مشاركاته في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، حيث سيكون النجم الذي حطم العديد من الأرقام القياسية العالمية في صدارة المتحدثين في المؤتمر الذي سيقام يوم 27 ديسمبر الجاري بفندق أرماني في "برج خليفة" تحت عنوان "كرة القدم في القمة"، يعقبه حفل توزيع جوائز "دبي غلوب سوكر" حيث يتنافس كريستيانو رونالدو للفوز بلقب جديد في هذه الجائزة العالمية المرموقة.

ويرتبط أسطورة الكرة البرتغالية والعالمية بعلاقة وطيدة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي حيث شارك عدة مرات كمتحدث في جلسات المؤتمر وتحدث عن مختلف الجوانب التي تتعلق بمسيرته الكروية الرائعة وانجازاته الكبيرة على المستوى الفردي ومع الفرق المختلفة التي ارتدها قميصها ونال ألقاب البطولات المحلية والأوروبية والعالمية معها.

ويمثل كريستيانو رونالدو نموذجا عالميا مدهشا في كيفية البقاء في القمة والمنافسة على جميع الألقاب رغم التقدم في العمر وقوة المنافسة في مختلف البطولات، ويعد الأفضل في الحديث عن موضوع يرتبط بشعار المؤتمر لهذا العام وهو "كرة القدم في القمة" حيث سيتحدث عن سر البقاء في القمة على المستوى الفردي وكذلك العمل الجماعي الرائع الذي يقوم به مع زملاءه في الفريق مهما كانت هويتهم وتجاربهم الكروية، حيث يلعب رونالدو دور القائد في الملعب والمحفز للاعبين إلى جانب دوره في بناء وانهاء الهجمات وتحقيق الانتصارات.

وقد وصل كريستيانو رونالدو إلى دبي استعدادا للمشاركة في المؤتمر وحضور حفل جوائز "دبي غلوب سوكر" في تأكيد على مكانة المؤتمر والجائزة وحرصه على التواجد في دبي كل عام ولقاء المسؤولين والمختصين بكرة القدم إلى جانب الاستمتاع بإجازة رائعة مع عائلته في ربوع دبي ومختلف المناطق السياحية في البر والبحر وفي وسط المدينة أو قلب الصحراء، حيث سترتبط زيارة رونالدو الحالية مع حملة "أجمل شتاء في العالم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، والتي تقدم لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة وجميع الزائرين من مختلف دول العالم الفرصة للتعرف على جمال مناطق الدولة التي تضم تنوعا رائعا بين أسلوب الحياة العصرية الحديثة وبين التراث العريق الجميل،

وكذلك بين جمال المدن وتفرد منشآتها السياحية وتخطيط شوارعها ومناطقها المختلفة، وجمال الطبيعة الصحراوية والجبلية التي تضمها وجهود أبناها لتحويل جميع المناطق إلى واجهات جذب سياحي رائعة.

ويتطلع جمهور الكرة في الدولة والعالم لمشاهدة كريستيانو رونالدو والهداف البولندي الشهير ليفاندوفيسكي نجم بايرن ميونيخ في مكان واحد حيث نجح مجلس دبي الرياضي في الجمع بين النجمين الكبيرين في مكان واحد وحدث واحد هو مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل جوائز "دبي جلوب سوكر"، كما سيكون إلى جوارهما نجوما آخرين سيحضرون المؤتمر والحفل وسيتم الإعلان عن أسماءهم لاحقا.

وينظم مجلس دبي الرياضي المؤتمر وحفل جوائز "دبي غلوب سوكر" في منطقة "برج خليفة" بشكل مباشر بحضور قيادات الرياضة وصنّاع القرار ونجوم كرة القدم من داخل وخارج الدولة وممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي، وسينم بث الحدث عبر قانتي أبو ظبي ودبي الرياضيتين، كما سيتم بث الحدث عبر قنوات عالمية أخرى للمشاهدين في جميع القارات.

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