«فيفا» يختصم بلاتر جنائياً

المصدر: (جنيف - أ ف ب)

تقدم الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بدعوى جنائية ضد رئيسه السابق السويسري جوزيف سيب بلاتر أمام الادعاء العام في زيوريخ، وذلك على خلفية اتهامه بسوء الإدارة في ما يخص المتحف الكروي الخاص بالهيئة الكروية العليا.

(جنيف - أ ف ب)وأشار فيفا في بيان له إلى أن «الشكوى تتضمن كامل تكاليف المشروع البالغة 500 مليون فرنك سويسري، وتحدد أن إدارة فيفا السابقة قد أنفقت 140 مليون فرنك سويسري على تجديد وترميم مبنى لا تملكه المنظمة، بينما تحبس نفسها أيضاً في عقد إيجار طويل الأجل على نحو غير مناسب، مقارنة بمعدلات السوق القياسية».

وتوقع أن تبلغ تكلفة عقد الإيجار «360 مليون فرنك سويسري في المجموع بحلول تاريخ انتهاء العقد في 2045. هذا نصف مليار فرنك سويسري كان من الممكن ويجب أن يتم توجيهه لتطوير كرة القدم العالمية».

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